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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Биро о переходе игрока во «Франкфурт»: «У Брендона были варианты в КХЛ, пара клубов им интересовалась, но договориться не удалось»

Агент Иван Ботев, представляющий интересы канадского нападающего Брэндона Биро, высказался о дебютном сезоне игрока в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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