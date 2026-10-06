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«Уралвагонзавод» испытал обновленную БРЭМ-80 для эвакуации техники в зоне СВО

«Уралвагонзавод» испытал обновленную БРЭМ-80 для эвакуации техники в зоне СВО

«Уралвагонзавод» завершил испытания модернизированной БРЭМ-80. Машина получила усиленную защиту от дронов и осколков, механизированную сцепку, позволяющую эвакуировать технику без выхода экипажа, а также новые средства помехозащищенной связи.

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