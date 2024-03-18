Россиянам напомнили, за выращивание каких растений можно угодить в тюрьму Ирэн ОрлонскаяВ садоводческих кругах недавно возникло волнение из-за нового постановления о запрете на выращивание ипомеи трехцветной на приусадебных участках.
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