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Фанаты «Эвертона» показывали красные карточки с логотипом АПЛ и надписью «коррумпирована». «Бернли» запрещал проводить акцию

Фанаты «Эвертона» показывали красные карточки с логотипом АПЛ и надписью «коррумпирована». «Бернли» запрещал проводить акцию

В субботнем матче 17-го тура АПЛ «Эвертон» одержал выездную победу над «Бернли» со счетом 2:0. Во время матча несколько сотен болельщиков «Эвертона» на гостевом секторе показывали баннеры в виде красных карточек с изображением логотипа АПЛ и надписью «коррумпирована».

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