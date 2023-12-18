Фанаты «Эвертона» показывали красные карточки с логотипом АПЛ и надписью «коррумпирована». «Бернли» запрещал проводить акцию

В субботнем матче 17-го тура АПЛ «Эвертон» одержал выездную победу над «Бернли» со счетом 2:0. Во время матча несколько сотен болельщиков «Эвертона» на гостевом секторе показывали баннеры в виде красных карточек с изображением логотипа АПЛ и надписью «коррумпирована».