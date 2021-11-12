В общевойсковом объединении Восточного военного округа подвели итоги деятельности подразделений РХБ защиты

В общевойсковом объединении Восточного военного округа подвели итоги деятельности подразделений РХБ защиты

На полигоне Онохой с применением разведывательных химических машин выполнялись задачи по разведке маршрутов движения мотострелковых, танковых и разведывательных подразделений, позиций артиллерии, тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

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