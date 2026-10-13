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Батраков — об интересе Флика: «Следил» — это громко сказано»

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков после поражения от «Барселоны» (1:4) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов прокомментировал информацию о том, что главный тренер сине-гранатовых следил за его игрой.

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