Наш тихий дом зимою вечно сонный, едва проснулся, снова спать пора, в тепле под снегом в дивной полудреме, а за окном играет детвора.
Дед
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Наш тихий дом зимою вечно сонный, едва проснулся, снова спать пора, в тепле под снегом в дивной полудреме, а за окном играет детвора.