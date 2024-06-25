Ночная атака на Белгородскую область: прямое попадание, разрушения, ранения, гибель мирных жителей

Женщина получила ранения в ногу и руку, а мужчина был ранен в плечо. Медицинская бригада оказала женщине помощь на месте, а мужчину доставляют в Яковлевскую центральную районную больницу, по информации губернатора Гладкова.
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