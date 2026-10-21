Президент FIA ответил на вопрос о гонках Формулы 1 в Катаре и Абу-ДабиPirelliПрезидент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем уверен, что этапы Формулы 1 в Катаре и Абу-Даби состоятся в запланированные сроки, несмотря на напряжённую обстановку на Ближнем Востоке.
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