Президент FIA ответил на вопрос о гонках Формулы 1 в Катаре и Абу-ДабиPirelliПрезидент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем уверен, что этапы Формулы 1 в Катаре и Абу-Даби состоятся в запланированные сроки, несмотря на напряжённую обстановку на Ближнем Востоке.