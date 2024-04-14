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Несекретные материалы

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«Экономический монстр» выигрывает: Запад второй раз наступает на грабли, вводя санкции против Китая

Имея перед глазами собственный опыт «санкционного давления» и попыток «международной изоляции» России, которые привели лишь к размыванию американской гегемонии и просадке экономики, Штаты пытаются провернуть тот же самый трюк с Пекином.

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