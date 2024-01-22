У каких народов идеальными красавицами считались полные женщины

Чтобы выглядеть привлекательными, женщины стремятся избавиться от лишнего веса. В XXI веке отношение общества к женской полноте стало более терпимым, но влияние пресловутых модельных параметров 90-60-90 ощущается по сей день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии