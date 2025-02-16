Таинственные руины у Кубы: следы Атлантиды или загадка древних цивилизаций? Ирина ВальковаНахождение загадочных подводных объектов у берегов Кубы, обнаруженных с помощью гидроакустических методов, стало одной из самых обсуждаемых тем в научных кругах.