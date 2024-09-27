Состоялась рабочая встреча уполномоченного в Республике Адыгея и прокурора города Майкопа

25 сентября 2024 года в Центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» состоялась рабочая встреча Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Азамата Конова и прокурора города Майкопа Максима Яковенко.
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