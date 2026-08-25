Песков: указ президента усилит защиту критической инфраструктуры от дронов ВСУ Новый указ президента России Владимира Путина усилит защиту критической инфраструк.
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Песков: указ президента усилит защиту критической инфраструктуры от дронов ВСУ Новый указ президента России Владимира Путина усилит защиту критической инфраструк.
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