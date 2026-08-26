Вчера буднично прекратила свое существование "курдская автономия" в Рожаве.Силовые структуры распускаются и подчиняются силам Джулани.
Курдская автономия в Сирии ликвидирована
Комментарии
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Атом Мартин
и кто их предал ?
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4 н.
Раскольников
Да и фиг с ними. Американцы использовали их в своих интересах, попользовались и бросили.
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4 н.
Екатерина Самойлова Гавриченкова
и куда эти бабуины направятся? к нам? мало "братских" теперь и от них добавятся... и начнут тоже права качать и земли требовать... кто их примет? а то что будут выдавливать - к бабке не ходи...
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4 н.
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