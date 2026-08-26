Курдская автономия в Сирии ликвидирована

Да и фиг с ними. Американцы использовали их в своих интересах, попользовались и бросили.

Екатерина Самойлова Гавриченкова

и куда эти бабуины направятся? к нам? мало "братских" теперь и от них добавятся... и начнут тоже права качать и земли требовать... кто их примет? а то что будут выдавливать - к бабке не ходи...