Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Гран-при России. «Московские звезды». Коляда, Гуменник, Семененко, Игнатов представят произвольные программы

13 ноября на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве мужчины выступят с произвольными программами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх