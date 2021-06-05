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Плавание. Mare Nostrum. Ефимова выиграла 100 м брассом на этапе в Барселоне

Россиянка Юлия Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на этапе серии Mare Nostrum в Барселоне.  Плавание Mare Nostrum Барселона, Испания Женщины 100 м 1.

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