Спички - не игрушка

86 007 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карюкалов вячеслав
    Тем не менее.Простое объяснени...
  • Семен Жаров
    Вячеслав, могу с Вами согласиться, так как ОДНА и ТА же вещь в разных системах координат будет выглядеть по-разному, ...Простое объяснени...
  • Марфа Носовская
    Может и хорошо быть мусульманской женщиной, но что-то не хочется. ...И распущенность нынешних современных "девушек" ...Афганским женщина...

В речи Байдена об Афганистане без России не обошлось

В речи Байдена об Афганистане без России не обошлось

Президент США Байден сказал речь о том, что случилось в Афганистане.Тезисы не совсем правдивы, но понятны:- это была контртеррористическая операция, ее цели достигнуты;- задачи построить афганское государство не было;- 20 лет оккупации (так он присутствие американцев не назвал, конечно, но все же понимают) - это много, Байден не хочет передавать эту войну уже пятому американскому президенту;- в чужой гражданской войне участвовать не надо, афганцы могли бы защищать себя сами;- США должны сосредоточиться на современных, а не на вчерашних угрозах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх