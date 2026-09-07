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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фуркад принял участие в велогонке Haute-Savoie Mont-Blanc Classic: «Я вышел на старт с желанием снова прочувствовать то, чем я жил на протяжении 20 лет»

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад принял участие в велогонке Haute-Savoie Mont-Blanc Classic.

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