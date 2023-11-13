Политнавигатор В обществе не сформировалась культура общения с ветеранами СВО, поскольку нет однозначного отношения к самой спецоперации.
Горькая правда: Боец рассказал об издевательствах над ветеранами СВО в Крыму
Комментарии
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ск
сергей козьменко
аФтор ты лгунья, в Крыму очень много людей в форме, а про случаи избиения, подвязывай с наркотой и не будут различные галлюцинации. Чьи денюжки ты лгунья ты отрабатываешь, пока случаи с избиениями слышал на материке.
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15 час.
Дмитрий Алиев
Что интересно "Ссылка на источник" - ссылается на эту же статью.
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15 час.
СВ
Сергей Васильевич
Появление статьи с таким названием о ситуации в Крыму вызывает по меньшей мере недоумение. Может и есть отдельные "непонятки" по отношению к ветеранам СВО, но, допускаю, что это частные случаи. Люди с уважением относятся и к ветеранам, и к участникам СВО. Одно общее желание : применять больше эффективных средств вооружения, сохраняющих жизни бойцов, и поскорее закончить операцию победой
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13 час.
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