Горькая правда: Боец рассказал об издевательствах над ветеранами СВО в Крыму

ск сергей козьменко аФтор ты лгунья, в Крыму очень много людей в форме, а про случаи избиения, подвязывай с наркотой и не будут различные галлюцинации. Чьи денюжки ты лгунья ты отрабатываешь, пока случаи с избиениями слышал на материке.

Дмитрий Алиев Что интересно "Ссылка на источник" - ссылается на эту же статью.