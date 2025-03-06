Чем архитекторы удивят мир в 2025 году

Прошлый год был богат на глобальные события в области архитектуры. В частности, был реконструирован собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам), а в Куала-Лумпуре (Малайзия) ввели в эксплуатацию второй по высоте небоскрёб планеты (118 этажей, высота 678,9 метра).