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Царьград

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У Адама Кадырова новые погоны. Звёзд стало больше: Новое звание вызвало вопросы

У Адама Кадырова новые погоны. Звёзд стало больше: Новое звание вызвало вопросы

Секретарь Совбеза Чечни и сын главы республики Адам Кадыров появился на публике с новыми погонами. Видео с ним опубликовал в Telegram-канале Рамзан Кадыров.

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