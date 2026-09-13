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Татар-информ

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Боец Аспиналл может лишиться титула UFC из-за проблем со зрением

Боец Аспиналл может лишиться титула UFC из-за проблем со зрением

Фото: ufc.ru UFC рассмотрит ситуацию с чемпионским статусом британского тяжеловеса Тома Аспиналла, который почти год не выходил в октагон из-за проблем со зрением, заявил глава промоушена Дэйна Уайт.

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