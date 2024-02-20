Эксперт Белогорьев: "Газпрому" выгодно продавать газ в Европу на аукционах

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявил, что компании "Газпром" выгоднее отказаться от долгосрочного контракта на транзит газа по территории Украины и перейти на краткосрочное бронирование мощностей.
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