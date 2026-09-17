Ваня Дмитриенко и Полина Гагарина поссорились из-за участника «Голос. Дети»

Наставники 13-го сезона «Голос. Дети» устроили перепалку прямо на площадке. Камнем преткновения стал один из самых сильных юных вокалистов — Ваня Дмитриенко и Полина Гагарина не смогли договориться, в чью команду он попадёт, пишет «7Дней».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Москве у нее бы...
- Раймонд Паулс выс...
- Г Обладательница са...
Загрузка комментариев…