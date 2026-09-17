Ваня Дмитриенко и Полина Гагарина поссорились из-за участника «Голос. Дети»

Наставники 13-го сезона «Голос. Дети» устроили перепалку прямо на площадке. Камнем преткновения стал один из самых сильных юных вокалистов — Ваня Дмитриенко и Полина Гагарина не смогли договориться, в чью команду он попадёт, пишет «7Дней».