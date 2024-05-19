Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 722 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Никогда не были друзьями и не будем . Всё это психологический ход ." Робя все сюда опять раздают земельку " - хапай к...Польша: Вообще-то...
  • Игорь Прийма
    А это наверно значит, что летят они в цель околицами, а не напрямую, сиречь --- огибая препятствия и прямо в морду...😜Граффити для спец...
  • ктотутнаменябатонкрошит мимопроходила
    полно было таких "бежанцев".не надо на Лариску волну гнать.в болгарию привозили "деток" на отдых,именно из донбасса.т...Одна из причин пр...

Девять государств-членов ЕС взбунтовались против насаждения педерастии

Девять государств-членов ЕС взбунтовались против насаждения педерастии

Политнавигатор Девять государств Европейского Союза (Болгария, Чехия, Хорватия, Италия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Венгрия) не подписали декларацию о поддержке сообщества половых извращенцев LGBTIQ+ (запрещённого в РФ), которую представила государствам-членам Бельгия, председательствующая в Совете ЕС, сообщает flux24.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
охереть,что в гейропе деется...
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх