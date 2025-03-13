NBC News: Келлога отстранили от переговоров из-за «проукраинской позиции»

Спецпосланник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Кит Келлог отстранён от переговоров, касающихся Киева, в связи со «слишком проукраинской позицией», утверждается в материале телеканала NBC News.
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