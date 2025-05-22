Организована прокурорская проверка по факту открытого люка возле детской площадки в Симферополе

Прокуратура Крыма организовала проверку после репортажа Вести Крым об открытом люке возле детской площадки в Симферополе Об этом сообщила старший помощник прокурора Республики Крым по взаимодействию со СМИ Дарья Бирюк.
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