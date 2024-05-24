Цивилизаторы в Газе

Иван Иваныч

Как же история повторяется. В 30-х годах Гитлер сжигал всю культуру Германии на стадионах и на площадях, а как мы знаем Гитлер тоже из племени жидов. А вот теперь чистокровные жиды сжигают культуру Палестины. Уверен, что после этой войны жидов опять погонят, вот только уже свой гнилой холокост уже не будет так актуален и просто жидам будут плевать под ноги с презрением, а то и будут просто бить по носатой морде.