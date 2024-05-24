Солдат ЦАХАЛ сжигает книги в библиотеке университета Газы.Фотография, очень показательна, на ней изображен солдат ЦАХАЛа, который позволяет себя сфотографировать после поджога библиотеки университета Аль-Акса, старейшего в секторе.
Цивилизаторы в Газе
Комментарии
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владимир рябченко
Они этим промышляют ещё с поджога Александрийской библиотеки Древнего Египта... понятно, что их отовсюду гнали
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7 час.
Андрей Тихонов
Гитлер тоже был жидом
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6 час.
Иван Иваныч
Как же история повторяется. В 30-х годах Гитлер сжигал всю культуру Германии на стадионах и на площадях, а как мы знаем Гитлер тоже из племени жидов. А вот теперь чистокровные жиды сжигают культуру Палестины. Уверен, что после этой войны жидов опять погонят, вот только уже свой гнилой холокост уже не будет так актуален и просто жидам будут плевать под ноги с презрением, а то и будут просто бить по носатой морде.
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3 час.
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