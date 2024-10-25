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Борющегося с раком короля Карла III заставляют питаться для поддержания сил

Борющегося с раком короля Карла III заставляют питаться для поддержания сил

Король Великобритании Карл III сократил дневной прием пищи в связи с продолжающимся лечением рака. Несмотря на его желание пропустить обед, врачи и его жена насильно настаивают на том, чтобы он хотя бы немного питался для поддержания сил.

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