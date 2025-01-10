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Царьград

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Депутат Гаврилов предложил делить январский аванс на две части для удобства работников

Депутат Гаврилов предложил делить январский аванс на две части для удобства работников

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил разделить январский аванс на две выплаты, чтобы сгладить финансовые трудности работников после праздников.

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Комментарии
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Андрей
Больше мужикам думакам заняться нечем, все о нашем благе радеют?
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18 час.

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