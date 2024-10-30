«Нанесла подлый удар в марте 2024»: Украина обманула Россию

Четыре украинских чиновника сообщили Financial Times, что осенью прошлого года Россия и Украина достигли «молчаливого соглашения» о воздержании от атак на энергетическую инфраструктуру друг друга, но впоследствии ВСУ нарушили договоренности.
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