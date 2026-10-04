Минобороны выступило с заявлением об усилении ударов по Киеву и другим регионам Украины

Минобороны заявило об усилении ударов по Киеву и другим регионам Украины после заявления Зеленского о намерении нарастить атаки на российские НПЗ.
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