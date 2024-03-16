Великий пост начинается 18 марта: Чистый понедельник встречает верующих со строгими правилами и традициями Елена ГалицкаяС приближением 18 марта, Чистого понедельника, православные христиане готовятся к началу Великого поста – одного из самых значимых событий в христианском календаре.
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