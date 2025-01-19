Полноценный рацион на день от искусственного интеллекта

Искусственный интеллект давно зарекомендовал себя как неплохой кулинар, поэтому, если вдруг у вас закончились гастрономические идеи, вполне можете обратиться к такому помощнику Как раз делимся рационом на день, который любезно составил ИИ ❤️ 1.