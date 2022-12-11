Военное обозрение

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«Неприятель с бедными остатками бежал»

«Неприятель с бедными остатками бежал»

Неизвестный художник. Отъезд Наполеона из армии в 1812 г. Положение французской армии После Березины (Гибель Великой армии Наполеона на Березине) Наполеон, избежав окружения, планировал остановиться в Вильне и продолжить кампанию в 1813 году.

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