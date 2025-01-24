В Северодвинске пройдёт выставка пожарной техники

Познакомиться с пожарной техникой и специальным вооружением можно будет 24 января на площади Победы с 15:00 до 20:00Мероприятие посвящено 85-летию со дня образования Специального управления федеральной противопожарной службы № 18 МЧС России и популяризации профессии пожарного.