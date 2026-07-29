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Полицейский получил ножевое ранение при задержании наркокурьера в Барнауле

Полицейский получил ножевое ранение при задержании наркокурьера в Барнауле

Сотрудники полиции застали двух жителей Новосибирской области в момент, когда они оборудовали тайники с наркотиками В Барнауле при задержании двух наркокурьеров один из подозреваемых оказал вооруженное сопротивление и ранил ножом сотрудника полиции.

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