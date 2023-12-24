Анна Шафран: На самом деле, читая наши посты, они хихикают, пересылая их друг другу с ехидными комментариями

СК

Сергей К

Так и в революцию можно скатиться. Примерно с этого и начинается. Этим обсуждаемым персонажам все по барабану. Спокойно уедут на Запад. Бабла у них хватает. Поэтому срать они могут запросто.... где попало. И даже демонстративно. А было такое, чтобы за это огребли? Вот я - не помню.... Народу бывает что-то не нравится. Но рарод - разобщен... В СССР было правильнее. Были филармонии. И там фиксированные зарплаты. И - все...! Было в социализме и что-то хорошее, не только плохое. Ну а если подумать - труд рабочих, инженеров, врачей, педагогов, военных - более необходим обществу, но оплачивается куда как хуже. Нужно восстанавливать социальную справедливость. И все встанет на место. Не будут борзеть...