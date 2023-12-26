Новый 2024 год станет богатым на события для всего международного сообщества. Россия, в свою очередь, достигнет новых успехов на мировой арене, а также займёт важную роль в создании нового мирового порядка.
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