Правительство Ивановской области проводит опрос о работе своих информационных ресурсов в сети Интернет

<p> Жители Ивановской области могут принять участие в <a href="https://forms.yandex.ru/u/665ed57273cee70c3d61ae4a/">опросе</a>, посвященном доступности и качеству информации о деятельности правительства Ивановской области в сети Интернет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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