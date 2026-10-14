COPPER1! (4H MCX) Copper Futures MCX:COPPER1! RitikAlphaX COPPER1! (4H MCX) | Possible Elliott Wave 5 | Target ₹1,448–₹1,450 | RitikAlphaX Description: Copper futures are testing the rising channel’s lower support near ₹1,402–₹1,405.
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