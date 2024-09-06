США отказались. Зачем Россия подписала пакт ООН о глобальной миграции в 2018-м?

ЕА

Евгений Алексеенко

Бомжихи в черных одеяниях захватили район, в котором я живу. Это азиатские цыгане-люли, исповедующие ислам. Помню их по жизни в Средней Азии. Но то, что увижу их ещё раз да ещё в столице России, да ещё в виде чёрных "замоташек" — к такому меня жизнь не готовила. Уже даже и своих бомжей к нам сбагрили эти республики! Сначала к нам ехали безработные, потом потянулись преследуемые радикалы и религиозные фанатики, потом многодетные поехали за пособиями. А теперь ещё и бомжи! Такое впечатление,что нами правит предать,а не патриот!