Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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США отказались. Зачем Россия подписала пакт ООН о глобальной миграции в 2018-м?

США отказались. Зачем Россия подписала пакт ООН о глобальной миграции в 2018-м?

У массового завоза гастарбайтеров в Россию нашлась причина - официальный документ. Мало кто говорит об этом, но ещё в 2018 году Россия поддержала пакт ООН по глобальной миграции.

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Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Расхлебывают не олигархи и депутаты, а простой народ!!!
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5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Бомжихи в черных одеяниях захватили район, в котором я живу. Это азиатские цыгане-люли, исповедующие ислам. Помню их по жизни в Средней Азии. Но то, что увижу их ещё раз да ещё в столице России, да ещё в виде чёрных &quot;замоташек&quot; — к такому меня жизнь не готовила. Уже даже и своих бомжей к нам сбагрили эти республики! Сначала к нам ехали безработные, потом потянулись преследуемые радикалы и религиозные фанатики, потом многодетные поехали за пособиями. А теперь ещё и бомжи! Такое впечатление,что нами правит предать,а не патриот!
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4 час.
Дмитрий Бакланов
А нами правит не диктатор и не царь. А, скованный в своих действиях разными законами и договоренностями, демократ. Выборочный глава государства.
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3 час.

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