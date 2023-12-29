Приметы на 30 декабря: что можно и чего нельзя делать в этот день

В народном календаре 30 декабря — это Данилов день. Наши предки продолжали готовиться к Новому году. Хорошие приметы: что можно делать Наши предки в этот день обязательно топили печи, разводили огонь, чтобы разогнать холода и нечистую силу.
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