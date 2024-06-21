Герман Греф: Сбер готов к росту налоговой нагрузки

Финансовые результаты Сбера и прогноз по рентабельности капитала в размере 22% позволяют рассчитывать на рост прибыли и дивидендов, сказал президент, председатель правления банка Герман Греф в рамках годового общего собрания акционеров (ГОСА).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии