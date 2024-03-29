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Жительница Крыма потребовала, чтобы французы убрали свою ракету с ее огорода

Жительница Крыма проявила завидное упорство и настойчивость, пытаясь достучаться до высшего руководства Франции.

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Комментарии
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Виктор Александров
Какая же мадам умница и молодец! Жаль, нет её фамилии, имени, и отчества. Ало, гараж! А Маша Захарова где? С разрешения моего французского друга, привожу его короткий комментарий к СВО От пишет, что ни он, и ни один из его детей, не пойдут воевать за нацистов и бандеровцев на Украину. НИ ЗА ЧТО! Он слишком уважает нашу цивилизацию, Толстого, Достоевского, наших прошлых союзников, нашу православную религию и нашу культуру. И таких много. Он вообще считает, что Украина – родина России. Он полностью осознаёт, что они не ангелы. Коррупция является настолько серьезной проблемой, что мы не должны принимать такую страну в Европе. Он подозревает, что Европа готова использовать Украину для дешевого сельского хозяйства, что убьет французское сельское хозяйство. Мой друг против того, чтобы Украина была в НАТО, поскольку НАТО – это не что иное, как превосходство США над Европой, и это позволило бы американскому ядерному оружию летать рядом с границей с Россией. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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