Социальное влияние признали ключевым фактором в ускорении борьбы с изменением климата

Почему мы не слушаем экологов, но копируем соседа: разбор исследования CAST Пока чиновники и климатические активисты штампуют отчеты о спасении планеты, британские психологи из Центра изменений климата и социальных трансформаций (CAST) сделали неудобное для многих открытие.
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