В Саудовской Аравии при атаке хуситов пострадали 11 человек

В результате атаки хуситов из движения «Ансар Аллах» на саудовский город Найран пострадали 11 мирных жителей, включая женщину и четырёхлетнего ребёнка, сообщает официальный представитель арабской коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики.
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