В Черепановском районном суде 44-летнего местного жителя приговорили к двум годам лишения свободы условно за то, что он 1 января 2026 года, будучи пьяным за рулём, неоднократно предлагал остановившим его инспекторам ДПС деньги, игнорируя предупреждения об уголовной ответственности и видеозаписи.
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