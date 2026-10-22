В Черепановском районном суде 44-летнего местного жителя приговорили к двум годам лишения свободы условно за то, что он 1 января 2026 года, будучи пьяным за рулём, неоднократно предлагал остановившим его инспекторам ДПС деньги, игнорируя предупреждения об уголовной ответственности и видеозаписи.