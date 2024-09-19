Смоленский предприниматель выиграл в лотерею 140 миллионов рублей: новая история успеха Ольга ВайленкоВ мире, где финансовая удача порой играет решающую роль в жизни людей, особенно приятно слышать об историях, когда такой успех приносит не только радость, но и новые перспективы.