Смоленский предприниматель выиграл в лотерею 140 миллионов рублей: новая история успеха Ольга ВайленкоВ мире, где финансовая удача порой играет решающую роль в жизни людей, особенно приятно слышать об историях, когда такой успех приносит не только радость, но и новые перспективы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии